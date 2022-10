Conheça a professora acreana que transformou as duas filhas em mestres na Educação

A professora aposentada Nazaré Guedes, de Sena Madureira, município do interior do Acre, começou a lecionar aos 18 anos, para uma turma de quarto ano, em 1968. A partir de então, a vida da professora se voltou para a educação de centenas de alunos, que se tornaram médicos, advogados, dentistas, engenheiros e, inclusive, professores, como as próprias filhas, Kelce e Nayra.

Segundo a professora, ao terminar o ginásio, foi para Manaus cursar o segundo grau, visto que ainda não tinha essa etapa do ensino em Sena Madureira, parou os estudos na capital amazonense, mas retornou ao município onde nasceu para finalizar o segundo grau logo após a instalação nas escolas.

Nazaré é graduada em Letras Português, na primeira turma da Universidade Federal do Acre (Ufac), com especialização em literatura brasileira e literatura portuguesa. Além do conhecimento, a professora também dedicava atenção e cuidado com os alunos, que chegou a inspirar as filhas Kelce e Nayra a seguir os mesmos caminhos.

Kelce e Nayra são graduadas em Letras Português e possuem mestrado na área também, mas segundo a mãe, Kelce, a filha mais velha, lecionava no ensino superior, em algumas faculdades de Rio Branco. Já Nayra, a mais nova, lecionava para alunos do ensino fundamental.

Segundo Nazaré, as filhas contam que sempre se inspiraram pelo gosto da mãe e pelo incentivo aos estudos da língua portuguesa. “Sempre tiveram aquela preocupação, leram livros paradidáticos, não só estudavam o que a professora da aula passava. Eu comprava livros clássicos da literatura quando elas estavam no primário, eu marcava as páginas e pedia para elas me contarem o que leu e entendeu”, conta.

A professora ficou em sala de aula por 20 anos, lecionando para alunos de quarta, quinta, sexta, sétima e oitava série. Após um tempo, Nazaré também chegou a lecionar no ginásio à tarde e à noite no segundo grau e assim o fez até 1987, quando veio morar em Rio Branco.

Profissão gratificante

A professora conta que em 16 de setembro de 2022, foi convidada para dar uma palestra na comemoração dos 100 anos do Instituto Santa Juliana, colégio em que dava aula em Sena Madureira e diz que é sempre interessante observar que àqueles que estavam presentes, em maioria, foram seus alunos, e os que não foram, são filhos dos ex-alunos.

“Profissionais em várias áreas me dão depoimentos: ‘professora, eu fiz o vestibular e passei, fiz com o português que aprendi com a senhora’, aí a gente fica feliz em saber que a trajetória foi bem aproveitada pelos alunos. É gratificante ver tantas pessoas formadas”, diz a professora.

Anos de serviço

A professora ficou em sala de aula por 55 anos, sendo eles 25 anos pelo Estado do Acre e 30 anos pela Prefeitura de Rio Branco. Nos 25 anos em que esteve pelo Estado, a maioria deles foi atuando como professora na sala de aula, até ir trabalhar na administração, com cargo na Secretaria de Educação do Estado, como coordenadora da equipe de língua portuguesa do Estado. Na Prefeitura, poucos anos foram lecionando, pois não dava conta das muitas turmas.

“Até hoje eu nunca saí de lidar com a língua portuguesa, porque eu também trabalho com revisão de texto, revisão de trabalho de conclusão de curso, monografia, livros, artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorados, e faço também de gente de fora do Estado, que me mandam por e-mail e eu corrijo e devolvo”, explica.

Nazaré afirma ainda que é muito gratificante ouvir de alunos, como um exemplo de uma ex-aluna que é professora e contou que se espelhava na vida profissional de Nazaré. “Eu tenho uma ex-aluna que mora no Paraná, professora de uma das maiores universidades federais do Brasil, e ela me disse que se espelhava na minha vida como professora. Então, eu participei da formação de muitas pessoas que hoje dizem que tudo que aprenderam foi comigo como professora”, acrescenta.

A aposentada também foi professora da Faculdade Diocesana São José (Fadisi), da Diocese de Rio Branco, à convite de Dom Moacyr. “Ele me convidou e falou: Nazaré, você é a única professora daqui do Acre, todos os outros são da PUC e da Unicamp. E eu falei: que bom, fico muito feliz por fazer parte da equipe”, relembra.