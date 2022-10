Conheça a acreana de 70 anos que promove festa para crianças há 35 anos

A acreana aposentada Rozemilda Guerra, de 70 anos, mora no bairro Comara há 45 anos e promove há 35 anos festas para crianças carentes do seu bairro em Rio Branco. Em contato com a coluna Douglas Richer, a família da aposentada enviou cliques do evento produzido pela acreana nesta quarta-feira (12).

Este colunista conversou com Rozemilda Guerra que contou um pouco da sua história. De acordo com a aposentada a ação começou devido a carência das famílias do bairro. “Há mais de 35 anos faço essa festa para as crianças, comecei por uma promessa e pela necessidade que o bairro tinha por ser carente e não tinha muitos moradores”.

Rozemilda contou que a ação começou por uma promessa e mesmo com problemas de saúde é mantida até hoje: “Minha mãe Francisca Barbosa Guerra, foi uma das fundadoras do bairro quando chegamos. E deste então não parei. É sempre um privilégio está reunida com as crianças, eu amo esse momento com eles, e mesmo doente gosto de organizar tudo para que saia como sempre espero, me realizo quando vejo o sorriso das crianças, me motiva a sempre continuar fazendo elas alegres. Tenho muito a agradecer primeiramente a Deus, e as pessoas que me ajudam todos os anos a realizar essa festa”, contou à coluna.

Para ajudar o trabalho da Rozemilda entre em contato com o número (68) 984249068 Rosimara.