Copa São Paulo: Galvez tem uma vitória e um empate em testes preparatórios

– Foi bom, deu uma minutagem boa pros meninos, dois jogos de 90 minutos – destaca o técnico Kinho Brito.

O elenco do Imperador volta aos treinos na tarde desta segunda-feira (17), no CT Forte Imperador, em Rio Branco. A equipe tem um amistoso marcado para a quinta-feira (20), contra o Humaitá, clube que se prepara para a Copa Verde, às 15h, no estádio Florestão, na capital. A intenção do treinador é confirmar mais um teste para o próximo fim de semana.