Copa TV Gazeta de Futsal conhece os finalistas, hoje à noite no Cie

O ginásio do Centro Integrado de Esportes (Cie) será palco na noite deste sábado (22) da disputa das semifinais da 5ª Copa TV Gazeta de Futsal. O primeiro duelo, às 19h, será envolverá as equipes do Revolução/Brasileia x Amigos do Doca. Na sequência, as equipes Bonecão Agropecuária/Capixaba e Carlos Barbosa/Xapuri entram na quadra de jogo para disputar um lugar na decisão do torneio, a partir das 20h30.

De acordo com o coordenador da competição, desportista Auzemir Martins, os jogos serão cronometrados a partir desta fase do torneio. Um empate no tempo normal de jogo leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

Os números da competição

Nesta sua quinta edição, a Copa TV Gazeta de Futsal já proporcionou 33 jogos. No requisito gols marcados, a média de gols alcançou 4,78 gols por jogo (158 gols).

Na briga pela artilharia da competição, quatro jogadores disputam a premiação de um vale compra e uma bonificação em dinheiro no valor de R$ 250,00. Rodriguinho (Revolução Brasileia) lidera com 8 gols marcados.