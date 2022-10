Copa Verde 2022: clubes seguem preparação; Humaitá estreia neste mês

Faltando três semanas para a bola rolar para a disputa da Copa Verde 2022, os dois clubes acreanos (Humaitá e Rio Branco) presentes na competição seguem suas rotinas de treinos na busca de aprimoramento físico e técnico de seus atletas para o jogo de estreia da competição.

O primeiro clube acreano a entrar em campo pelo torneio será o Humaitá- AC. O campeão acreano terá como adversário o Náutico-RR. O duelo será em partida única agendada para ocorrer dia 25 de outubro, no estádio Florestão. Por outro lado, o Rio Branco estreia no torneio quatro dias depois (29) diante da Tuna Luso, do Pará. O confronto será realizado no estádio Florestão.

Nesta temporada, a Copa Verde conta com a participação de equipes 17 equipes das regiões norte, centro-oeste e sudeste e tem um critério mais regionalizado. Nas 1ª, 2ª e 3ª fases, os classificados serão definidos em jogo único, com mando dos times melhores ranqueados. A partir da 4ª fase, os embates serão em formato de ida e volta.

Veja os campeões

A primeira edição da Copa Verde ocorreu na temporada 2014. O Brasília-DF surpreendeu e ficou com o título. No ano seguinte o Cuiabá-MT ficou com a taça de campeão, fato repetido em 2019. Paysandu (2016/2018), Luverdense (2017), Brasiliense (2020) e Remo (2021).

Veja os confrontos

1ª fase – 25/10

Humaitá x Náutico-RR

2ª fase – 28/29/10

Paysandu x Humaitá ou Náutico-RR

Real Ariquemes-RO x Tocantinópolis-TO

São Raimundo-RR x São Raimundo-AM

Rio Branco-AC x Tuna Luso-PA

Cuiabá-MT x Costa Rica-MS

Luverdense-MT x Brasiliense-DF

Goiás-GO x Real Noroeste-ES

Vila Nova x Operário-MT