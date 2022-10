Copa Verde: Humaitá bate Náutico-RR e vai encarar Paysand nesta quarta

Com dois gols do atacante Alesson e um contra de Ygor Piauí, o Humaitá bateu o Náutico-RR por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (25), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), no jogo da primeira fase que abriu a Copa Verde 2022.

O camisa 9 abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando passe de Ancelmo e finalizando de primeira de dentro da área. A bola desviou na defesa e morreu no fundo da rede do goleiro Katê.

Na segunda etapa, Alesson aproveitou bobeira da defesa do Náutico para fazer 2 a 0, aos 29 minutos. Três minutos depois, Matheus Damasceno apareceu dentro da área para finalizar após cruzamento da esquerda de Léo, o goleiro Katê fez grande defesa parcial, mas a defesa do Náutico se atrapalhou tentando tirar a bola e Ygor Piauí acabou empurrando contra para o fundo da rede.