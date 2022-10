Corinthians e Flamengo ficam no 0 x 0 e levam decisão para o Maracanã

Corinthians e Flamengo empataram, em 0 x 0, nesta quarta-feira (12/10), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O duelo aconteceu na NeoQuímica Arena, em São Paulo, e deixa o detentor da taça nacional indefinido.

Apesar de nenhuma das equipes marcar durante os 90 minutos, os dois clubes ofereceram perigo aos seus adversários. Nas finalizações, o Rubro-Negro

Para decidir o título do campeonato, os clubes se reencontram na próxima quarta-feira (19/10), no Maracanã. Uma vitória simples define a taça e qualquer empate leva os atletas para os pênaltis.

Resumo da partida

O primeiro período começou com um protagonismo maior do lado carioca.

Logo no primeiro minuto, Gabigol recebeu a bola na ponta direita. Levando para o meio, driblou Fábio Santos e bateu forte e cruzado. A tentativa passou raspando na trave adversária.

Aos 11, Éverton Ribeiro conseguiu dar um bom passe para Pedro, que ficou cara a cara com o goleiro Cássio. Entretanto, a cavadinha foi para fora. Em seguida, aos 12, o Corinthians tentou responder. Fagner tocou para Du Queiroz pela direita. O volante dominou e chutou para o gol de longe, mas Santos fez defesa tranquila.

O Flamengo voltou a apresentar perigo aos 25 minutos, quando Rodinei recebeu a bola depois de uma longa troca de passes e chutou do meio. Entretanto, pegou mal e isolou a tentativa. Aos 29, Pedro conseguiu ficar com a bola depois de recuperação do João Gomes, disparou e passou para Gabriel dentro da área. O atacante chega a pegar na bola, mas Cássio chega e evita o primeiro gol.

Depois, foi a vez dos donos da casa de movimentarem o ataque. Com 35 minutos no relógio, Adson tocou para Yuri Alberto, que dominou e bateu cruzado, passando rente à trave.

O primeiro gol da partida quase veio aos 40. Um vacilo de Léo Pereira permitiu que Yuri Alberto fosse em direção ao gol sozinho e em velocidade. O atacante deu um corte em David Luiz, mas Thiago Maia chegou a tempo de travar a tentativa corinthiana.

Com 44, os paulistas tentaram de novo com tabela entre Renato Augusto e Róger Guedes, que chutou para fora. Gabigol tentou responder quando recebeu a bola pela direita aos 46. De fora da área, o atacante finalizou, mas Cássio defendeu.

Os times foram para o vestiário com o empate, mas o Rubro-Negro teve maior posse de bola, com 60%, mais passes certos (262 a 170), e mais escanteios (2 a 1). Já o time paulista contou com mais finalizações (8 a 7), mas com mais erros e faltas.

A segunda etapa também iniciou com melhores oportunidades para o Flamengo. Com falta marcada perto da área no primeiro minuto, Arrascaeta chutou sobre a barreira, mas a bola foi para fora.

Aos 6, Gabigol recebeu a bola de João Gomes dentro da área. O chute cruzado na bola terminou em desvio e escanteio. Na cobrança, Rodinei terminou com a bola, mas chutou para fora.

O placar quase teve sua primeira mudança aos 12 minutos. Léo Pereira encontrou Éverton Ribeiro com lançamento, que mandou a bola para o meio de cabeça. Gabriel chegou batendo e uma grande defesa de Cássio evitou o primeiro gol da partida.

Mais três grandes chance para o Flamengo aconteceram com 20 e 22 minutos. Na primeira, David Luiz chutou forte de muito longe, mas a bola explodiu no travessão e voltou. Depois, o capitão Éverton Ribeiro levou e chutou a bola do meio, colocando o goleiro corinthiano para trabalhar novamente. Na mesma minutagem, Gabigol chutou cruzado, mas o desvio fez com que a bola apenas raspasse na trave.

A resposta alvinegra veio aos 34, quando Fábio Santos encontrou Giuliano livre na entrada da área. A batida forte foi travada por Léo Pereira. Em seguida, aos 35, Mateus Vital cruzou para a área, onde Yuri Alberto fez um corta-luz. A bola, entretanto, tocou na mão de Léo Pereira e o jogo foi parado. O VAR entendeu que não houve penalidade e a partida seguiu.

Aos 43 minutos, parte dos refletores da NeoQuímica Arena desligaram e o jogo ficou interrompido por cerca de 6 minutos. O confronto foi até os 54 minutos, mas sem mudanças no placar.