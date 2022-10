Corpo de empresário acreano é encontrado dentro de cova em Rio Branco

O corpo do proprietário de terras Ednei Targa, de 49 anos, foi encontrado dentro de uma cova rasa na manhã desta sexta-feira (7), em um terreno na rua Mâncio Lima, no bairro da Paz, área periférica de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ednei estava passando por problemas com um vizinho que tentava a todo custo comprar as terras da vítima. Essas terras que Ednei morava eram de propriedade do antigo dono, um ex-vereador de Rio Branco, e não chegou a assumir, pois morreu nas vésperas de ser diplomado.

Os vizinhos de Ednei chegaram a invadir as terras do homem, mas ele prestado queixa e a polícia retirou os invasores. O caso foi julgado três vezes e em todas Ednei ganhou a causa, os perdedores, que são os acusados, teriam que recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília.

Um parente de um deputado estadual do Acre, identificado como Edmilson, que está preso no Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), começou a ameaçar Ednei, dizendo que ele teria que sair das terras, além de supostamente ter mandado membros da organização criminosa sequestrar o produtor rural.

Na noite do sábado (1), quando a vítima chegou em casa, viu a esposa rendida e o filho do casal, que é uma criança, deitados no chão. Três criminosos encapuzados renderam Ednei e colocaram dentro do carro da vítima, modelo Strada de cor vermelho, e disseram que iriam soltar o homem em um ramal. O veículo Strada foi encontrado no domingo (2), ao lado da Escola Maria Angélica, em um terreno baldio.

A família de Ednei chegou a prestar queixa no município de Acrelândia e o caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Investigação Criminal (DEIC). Os supostos sequestradores ainda chegaram a pedir um resgate de R$ 2 milhões, mas a família não tinha para pagar.

A Polícia Civil deu início às investigações e identificou os autores e prendeu sete pessoas envolvidas no caso. A polícia também identificou o local do cativeiro, entretanto, a vítima foi encontrada já sem vida, enterrada no quintal de uma residência abandonada localizada na rua Mâncio Lima, no bairro da Paz.

A investigação apontou que o bando que sequestrou a vítima faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e Ednei já estava morto pelo menos há 5 dias, pois o corpo do homem já estava em elevado estado de decomposição.

Os policiais civis do Departamento de Polícia Civil da Capital e Interior (DPCI), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais-CORE, e da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), continuaram a investigação para chegar aos mandantes e também a motivação do crime.