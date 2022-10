Corpo de homem está há dois dias desaparecido nas águas do Rio Purus

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira iniciou na manhã deste domingo (23) o trabalho de buscas a um homem que desapareceu nas águas do rio Purus. Trata-se de Antônio Gomes da Silva, 32 anos de idade.

De acordo com o sargento C. Queiróz, foram feitos alguns mergulhos, entretanto, a chuva de ontem atrapalhou as ações.

Buscas superficiais também estão sendo desenvolvidas pela equipe. “Todos os procedimentos pertinentes ao caso estão sendo feitos, porém, até agora o corpo ainda não foi encontrado. Pedimos aos ribeirinhos que fiquem atentos, visto que, o corpo pode vir à superfície”, comentou.

Segundo restou apurado, o incidente em questão aconteceu na altura da comunidade São José, rio Purus. Antônio conduzia uma embarcação na companhia da esposa, na tarde do último sábado (22) e, em determinado momento, sofreu um ataque epilético, caindo nas águas. Sua esposa ainda tentou resgatá-lo, mas não conseguiu.

Entre seus familiares e amigos, o clima é de total consternação.