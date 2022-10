Corpo de mulher é encontrado dentro de píton gigante na Indonésia: VÍDEO

Um vídeo que revela o momento em que o corpo é encontrado mostra um voluntário usando cuidadosamente um galho para prender a cabeça da píton e, pouco depois, o animal é cortado cuidadosamente pelos aldeões evidenciando o que as autoridades dizem ser o corpo engolido da mulher desaparecida. Segundo os órgãos locais, a cobra provavelmente mordeu Jahrah e depois a sufocou, antes de engoli-la.

As cobras do tipo píton normalmente comem animais menores, engolindo a presa inteira e casos de humanos sendo engolidos são raros, de acordo com o The Guardian.