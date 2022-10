Corretivos de longa duração: veja quais são os melhores do mercado

Além da cobertura, outra aspecto importante do produto é a duração na pele sem craquelar, ressecar ou marcar linhas finas. Corretivos de longa duração estão em alta atualmente pois prometem suportar suor, chuva leve, calor, frio e, especialmente, o uso de máscaras.

Nessa categoria, os corretivos líquidos são os campeões do mercado. Com uma boa gama de cores, resistência à água e efeito matte, não acumulam e alguns ainda possuem ativos que auxiliam no cuidado com a pele.

