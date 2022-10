Criança indígena de três anos morre afogada ao cair de embarcação no interior do Acre

Uma criança indígena de três anos morreu afogada após cair de uma embarcação que estava ancorada no Rio Tarauacá, no interior do Acre.

O corpo foi resgatado na manhã de quinta-feira (7), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu na quarta-feira (5), quando a criança caiu na água e desapareceu. Os bombeiros militares assim que acionados iniciaram as buscas e permaneceram empenhados até o dia seguinte, onde encontraram o corpo da criança a 3km de distancia do local que havia desaparecido.

O corpo foi retirado da água e entregue à Polícia Civil de Tarauacá e encaminhado ao IML de Cruzeiro do Sul.