Crime de derramamento de santinhos entope bueiros de Rio Branco; VEJA FOTOS

A infinidade de santinhos de candidatos jogados num único dia não serão retirados das ruas e principalmente dos esgotos tão facilmente. As ruas de Rio Branco ainda estão tomadas por papeis que foram jogados de forma criminosa na manhã deste domingo (2), primeiro turno das Eleições 2022.

As equipes de limpeza da prefeitura de Rio Branco já iniciaram o trabalho, mas não será tão simples assim remover todos os papeis jogados, principalmente porque choveu e muitos foram parar dentro dos bueiros.

A atitude parece inofensiva, mas além de deixar as ruas sujas, ser considerado crime ambiental e também eleitoral, vai causar um transtorno quando as águas das chuvas começarem a inundar as ruas por falta de escoamento. A jornalista Lilia Camargo registrou e perguntou: sobrou pra quem?

No dia das eleições, o ContilNet mostrou como ficaram algumas ruas da capital acreana. Confira!