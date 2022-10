Criminoso é morto ao tentar assaltar feira de alimentação em Rio Branco

Um assaltante identificado apenas como Gabriel foi morto com um tiro na noite desta quinta-feira (6), no Residencial Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o bandido é um comparsa chegaram no local em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa NAA-9964. O passageiro desceu e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Um policial à paisana que jantava na feira de alimentação ainda chegou a se identificar e tentou render o assaltante, que apontou a arma e ainda realizou um disparo contra o agente de segurança, que foi obrigado a revidar e efetuou um tiro que atingiu o rosto do bandido.

O comparsa que estava aguardando na motocicleta e estava desarmado acabou se entregando e deitou no chão. O policial pediu apoio a uma guarnição do 2° Batalhão, que efetuou a apreensão do comparsa, que é menor de 15 anos, que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realizadas dos procedimentos cabíveis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a ambulância do suporte avançado esteve no local, mas os paramédicos constaram que o assaltante já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A motocicleta usada pelos bandidos possui restrição de furto e roubo e foi encaminhado por um guincho ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso vai ser investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).