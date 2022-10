Criminosos em carro vermelho atingem homem com pelos menos 5 tiros em Rio Branco

Criminosos tentam matar homem com mais de 10 tiros em Rio Branco; dois são presos com arma de fogo

Paulo Pinto Magalhães, 45 anos, foi ferido a tiros na noite desta segunda-feira (3) no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, Paulo estava trafegando em uma bicicleta, quando foi surpreendido por três homens que estavam em um carro modelo Gol, de cor vermelho e placa NAA-1964.

Os criminosos efetuaram ao menos 12 disparos contra a vítima, que foi atingida por cinco tiros, que atingiram nas pernas, peito, costas e abdômen. Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao bairro Recanto dos Buritis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado esteve no local, onde prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco.

Polícias militares do 2º Batalhão colheram informações sobre os criminosos e realizaram ronda pela região.

Em menos de 20 minutos após o crime, os PMs conseguiram encontrar o veiculo usado na ação criminosa em um beco na Rua Anderson Alves, no Recanto dos Buritis, e visualizaram os três homens tentando fugir.

Um dos bandidos fugiu, mas a PM ainda conseguiu prender os outros dois criminosos. Um revólver calibre 38 municiado foi apreendida com os bandidos.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Na delegacia, foi verificado que os bandidos têm várias passagens pela polícia e confessaram que o motivo do crime foi um acerto de contas, pois, segundo a polícia, a vítima teria atirado contra um deles em outra ocasião.

O carro usado na ação dos bandidos não possui restrição de roubo e tem placa de Boca do Acre – Amazonas. O veiculo foi guinchado e levado também à Defla.