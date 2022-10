Cristiano Ronaldo tem seu pior resultado na história da Bola de Ouro

A revista francesa France Football premia, nesta segunda-feira (17/10), o melhor jogador do mundo de 2022 com a taça da Bola de Ouro. A cerimônia começa às 15h30 com os últimos três nomes na disputa. Entretanto, a ordem dos outros jogadores indicados já está sendo divulgada pela revista.

A lista conta com os nomes de 30 atletas que atuam em diferentes posições no futebol e algumas posições de jogadores são projetadas pelos especialistas. Nesta edição, entretanto, a surpresa não parou na ausência de Messi e Neymar dos indicados ao prêmio. Cristiano Ronaldo, que já teve sua posição divulgada, recebeu seu pior resultado na história. O cinco vezes vencedor do prêmio terminou em 20º lugar, atrás de nomes como Van Dijk. Agora, a lista entrou no Top 10, que conta com Benzema, Salah, Mané, Lewandowski, Viníciu Jr., Courtois, Mbappé, De Bruyne, Modric e Haaland. A transmissão da premiação será feita pelo SporTV.