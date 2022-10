Cuiabá x Flamengo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Cada vez mais pressionado pela zona de rebaixamento, o Cuiabá vem de duas derrotas consecutivas, para Corinthians e Bragantino, e busca a reabilitação no Brasileirão. O Dourado está em 17º lugar, com 30 pontos, um atrás do Coritiba, primeiro time fora do Z-4.

Com foco total na primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na quarta-feira, em São Paulo, o Flamengo jogará com um time alternativo na Arena Pantanal. Santos é o único titular que viajou com a delegação rubro-negra para a capital mato-grossense.

Transmissão: Premiere para todo Brasil.

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances do jogo (clique aqui para acessar).

Escalações prováveis

Cuiabá – Técnico: António Oliveira

O treinador auriverde tem novos problemas para a partida contra o Flamengo. Camilo e Igor Cariús lesionaram-se na derrota para o Bragantino e estão fora. Por outro lado, Sidcley treinou e pode retornar, assim como Rodriguinho, que havia sido afastado por indisciplina, mas está reintegrado ao elenco.

A dúvida fica por conta do esquema a ser adotado por António. No último compromisso, ele voltou a utilizar o 4-3-3, substituindo o 3-4-3. Pelo contexto do duelo e diante dos desfalques, a formação antiga pode retornar, fazendo com que o zagueiro Marllon entre no time titular.

Provável escalação: João Carlos; Daniel Guedes, Joaquim, Alan Empereur e Sidcley (João Lucas); Marcão, Pepê e Denilson (Marllon); André Luís, Valdivia e Deyverson.

Quem está fora: Camilo, Felipe Marques, Igor Cariús, Uendel e Walter (lesionados).

Pendurados: Cristhian Rivas, Marllon e Rafael Gava.

Flamengo – Técnico: Dorival Júnior

Todos os titulares de linha do “time das Copas” ficaram no Rio de Janeiro. O técnico Dorival Júnior não viajou para Cuiabá junto com a delegação para poder comandar o treino dos titulares na manhã destes sábado, no Ninho, mas a programação é de que ele chegue no Mato Grosso em tempo de comandar o time à beira do campo. Diego Ribas e Varela voltam a ser titulares depois de um mês.

Provável escalação: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

Quem está fora: Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pulgar (lesionados). Os 10 titulares de linha ficaram no Rio para treinarem para a final com o Corinthians. Caso o time principal fosse relacionado, Thiago Maia e Gabigol, suspensos, constariam na lista.

Pendurados: Vidal e Diego.

Arbitragem