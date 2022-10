Custo médio de voto para deputado no Acre é de R$15; veja valor por candidato

Com base nos dados da Justiça Eleitoral, o site Metrópoles realizou um levantamento que aponta os valores médios de cada voto para os deputados federais eleitos em 2022. No Acre, o valor médio dos investimentos por cada voto conquistado foi de R$15,78. O maior custo foi em Roraima, no valor de R$59,21.

Entre os eleitos do Acre, a candidata Meire Serafim (União Brasil) foi a que mais gastou na campanha com relação aos votos obtidos. No total, foram 21.285 votos e R$ 642.957,00 investidos. Ou seja, R$30,21 por eleitor.

Já a candidata Socorro Neri (Progressistas) foi a que menos gastou, visto que no total, foram 25.842 votos e o recurso declarado de R$11.200,00, ou seja, R$0,43 por voto.

Segundo o levantamento, o candidato Antônia Lucia (Republicanos) obteve 16.280 votos, teve recurso declarado no valor de R$414.589,83, portanto, cada voto tem o valor de R$25,47, ocupando o segundo lugar referente ao voto mais caro.

Confira os valores de cada candidato: