Dado Dolabella beija Zezé di Camargo em show de Wanessa

Dado Dolabella foi flagrado beijando a mão de, Zezé di Camargo, em um show de Wanessa, atual namorada do ator. Embora não falem abertamente sobre a relação, tudo indica que o romance é sério e apoiado pela família da cantora. Eles foram namorados entre 2000 e 2004.

Após o show, Wanessa e Dado posaram com amigos e também com os filhos José Marcus, do casamento da cantora com Marcus Buaiz, e Ana Flor, filha de Dado com a ex-mulher dele Juliana Wolter.

O Zezé Di Camargo abraçando o Dado Dolabella no show da Wanessa ❤ pic.twitter.com/WcNvTWuwyS — Lu (@lunaltbb) October 12, 2022

Recentemente, Dado deixou uma mensagem apaixonada em um post da cantora fez com vários vídeos de apresentações em programas de TV. “O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre… Além de lindo. Infindo. Te amo”, comentou ele.