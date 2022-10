Datafolha: Lula tem 49% no 2º turno, e Bolsonaro, 44%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7), encomendada pela Globo e pela “Folha de S.Paulo”, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 44%. Este é o primeiro levantamento do instituto feito após o primeiro turno das eleições.

Lula (PT): 49%

Bolsonaro (PL): 44%

Brancos e nulos: 6%

Não sabem/não responderam: 2%

Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53%, e Bolsonaro, 47% (veja infográfico abaixo). Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Foram entrevistadas 2.884 pessoas, entre quarta-feira (5) e sexta-feira (7), em 170 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02012/2022.

Simulação anterior de 2º turno

Na simulação de segundo turno divulgada pelo Datafolha na véspera da votação do 1º turno, Lula tinha 54% das intenções de voto, e Bolsonaro, 38% (veja infográfico abaixo).

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%). O segundo turno está marcado para 30 de outubro.

Índice de rejeição dos candidatos

A pesquisa Datafolha apontou ainda o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 51% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, e 46% não votariam de jeito nenhum em Lula.

O levantamento anterior do instituto, divulgado na véspera do 1º turno, indicou que o atual presidente tinha 50% de rejeição, e o petista, 40%.

Índice de aprovação do governo Bolsonaro

A pesquisa Datafolha apontou também os índices de avaliação do atual governo. A sondagem mostra que o presidente Bolsonaro tem 40% de avaliações negativas (ruim ou péssimo) e 37% de avaliações positivas (ótimo ou bom). Os que consideram a gestão regular são 22%.

O levantamento mais recente do instituto que aferiu a taxa de aprovação foi divulgado em 29 de setembro. Ele apontou que o presidente tinha 44% de avaliações negativas (ruim ou péssimo) e 31% de avaliações positivas (ótimo ou bom). Os que consideravam a gestão regular eram 22%.

O Datafolha desta sexta indica ainda que 46% dos eleitores não confiam nunca no que o presidente Bolsonaro fala (veja infográfico abaixo). O número caiu cinco pontos em relação ao levantamento anterior, de 29 de setembro, que era de 51%. Além disso, na nova sondagem, três em cada dez (28%) declararam que sempre confiam nas falas do presidente (eram 21% na anterior) e 25% confiam às vezes (eram 26%).

Índice de definição de voto

Quanto ao índice de definição de voto, a pesquisa Datafolha aponta que 93% dos eleitores dizem estar totalmente decididos quanto a quem vão votar no segundo turno. Os que dizem que ainda podem mudar de opinião somam 7%.