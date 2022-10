De amarelo, Jarude vota em Rio Branco: “A partir de amanhã que todos desçam do palanque”

O deputado estadual eleito, vereador Emerson Jarude (MDB), o terceiro mais votado nas eleições desse ano no Acre, votou na manhã deste domingo (30). Vestido de amarelo, ele que já declarou voto em Bolsonaro, pediu que amanhã, com eleições encerradas, os políticos desçam do palanque.

“Independente de qualquer resultado, a partir de amanhã, é necessário que todos os políticos desçam do palanque e lembrem-se da missão que receberam: melhorar a vida das pessoas e lutar por um Brasil mais próspero!”, escreveu.