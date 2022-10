Declaração de Bolsonaro pode custar votos além do Nordeste

O apelo de Lula nesta quinta (6) para que “quem tiver uma gota de sangue nordestino” não vote no presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ultrapassar os limites da região, onde o ex-presidente liderou votos no primeiro turno em todos os estados. É o que avalia Maria Cristina Fernandes em entrevista à Renata Lo Prete.

“Ao dizer, na live, que a votação do Lula no Nordeste se dava porque trata-se de um eleitorado onde há mais analfabetismo, e onde há menos cultura, ele [Bolsonaro] realmente mexeu nos brios de uma região inteira, que ultrapassa os limites dos estados”, explica.

Já o candidato petista encontra um eleitorado mais desafiador no interior de São Paulo, aponta a colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN.

“A importância de São Paulo nessa eleição é mais do que aritmética, é mais do se tratar do maior colégio eleitoral do país”, diz Maria Cristina Fernandes. “Eu acho que aqui em São Paulo está claro aí que Bolsonaro avançou mais do que o PT para ocupar o espaço que um dia foi do PSDB.”

“No interior vive-se mais em função dos grandes empregadores, então na medida em que você afeta a vida dessa empresa, você pode mover também segmentos importantes do eleitorado. Então eu acho que isso é algo difícil para o PT entender, e não tem um discurso para esse eleitor para esta região do país.”