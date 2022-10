Decreto de Gladson dispõe sobre estrutura de gabinete de Major Rocha

Faltando pouco mais de dois meses do fim do mandato, o governador Gladson Cameli publicou um decreto nesta segunda-feira (17) que dispõe sobre a estrutura organizacional do gabinete do vice-governador, Wherles Rocha, com quem mantém uma relação pouco amistosa.

De acordo com o decreto são atribuições do gabinete do atual vice-goverando e da futura vice-governadora Mailza Gomes “prestar assistência e assessoramento direto ao vice-governador em assuntos de seu expediente particular e de gabinete; encaminhar, monitorar e recepcionar os expedientes enviados ao vice-governador, dar cumprimento às ordens e determinações dele emanadas; promover os atos administrativos necessários ao funcionamento da vice-governadoria; e coordenar a pauta de audiências, despachos, viagens e eventos do vice-governador”.

º O Gabinete do Vice-Governador tem a seguinte estrutura organizacional:

I – Gabinete do Vice-Governador:

a) Divisão de Gabinete;

b) Divisão de Controle Interno;

c) Divisão Administrativa e Financeira:

1. Núcleo de Recursos Humanos;

2. Núcleo de Material e Patrimônio;

3. Núcleo de Orçamento e Finanças;

d) Divisão Jurídica.