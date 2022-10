Dedé Santana expõe que virou morador de rua e dormiu na praia: “Grana acabou”

Durante entrevista a um podcast, Dedé Santana revelou momentos de vulnerabilidade vivido no início da sua carreira, ao chegar no Rio de Janeiro.

Em síntese, o humorista é famoso por ser o Escada do antigo programa humorístico Os Trapalhões, na Globo. Grande ícone do humor nacional, o humorista fez dupla com o renomado Renato Aragão, personalidade que foi recentemente duramente criticada por Dedé e que viveu o Didi em diversas produções cinematográficas. Juntos, a dupla conquistou uma audiência fiel aos seus respectivos trabalhos.

Posteriormente ao sucesso nas telinhas, à dupla, juntou-se Mussum e Zacarias, dando assim início à época de ouro na carreira dos comediantes, que estrearam até no cinema nacional e despontaram as maiores bilheterias entre a década de 80 e 90.

Dedé Santana desabafa sobre seu início de carreira

(Foto: Reprodução/Artur Senra)

Sendo assim, aos 85 anos, Dedé colhe os frutos do seu suado trabalho e do conforto que a sua estável carreira lhe oferece, mas nem sempre tudo foi tão fácil. No início da carreira, Dedé enfrentou inúmeras dificuldades. Ainda jovem, o comediante foi para o Rio de Janeiro, como palhaço de circo, em busca de oportunidades.