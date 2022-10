Defensoria Pública leva projeto para Sena Madureira neste sábado

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, leva neste sábado, 22 de outubro, o projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” para o município de Sena Madureira. A ação será realizada na Escola Estadual Dom Júlio Mattioli, a partir das 8h. Esta é a terceira edição ampliada que sai da capital para atender comunidades do interior.

“A ação itinerante foi criada com o objetivo de atender as demandas apresentadas pelas comunidades, com a finalidade de mobilizar e desenvolver ações de promoção, defesa e conscientização quanto aos seus direitos e o exercício da cidadania, desta vez com a realização conjunta da prefeitura de Sena Madureira”, disse o defensor público, Celso Rodrigues, coordenador do Núcleo da Cidadania.

A equipe leva atendimentos que oferecem serviços de orientação jurídica nas áreas de divórcio, ação de alimentos, guarda de menores, tutela e curatela, usucapião, defesa do consumidor, atendimento jurídico geral à criança, ao adolescente, ao idoso e à mulher, entre outros.

Além do atendimento oferecido pela equipe da Defensoria Pública, o projeto, por meio de parceria com mais órgãos e instituições, disponibilizará atendimento médico, vacinas, emissão de 2ª via das certidões de nascimento, casamento e CPF, cadastro e consulta do Auxílio Brasil, coleta de PCCU, atendimento com Natera, CAV e Napaz, atendimento com Conselho Tutelar, corte de cabelo, atendimento com a Patrulha Maria da Penha, palestra do outubro rosa e prevenção de incêndio, além do Ônibus Lilás com atendimento psicológico e jurídico.

Ao longo de cinco anos do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, foram realizados mais de 46 mil atendimentos nas regionais do estado do Acre. Agora a ação itinerante está avançando para municípios e comunidades mais afastadas do grande centro para garantir o direito de cidadania de todo o povo acreano.