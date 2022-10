Dentista desaparecida por 2 dias é achada morta dentro de carro em RO

Uma dentista que estava desaparecida desde o final de semana foi encontrada morta dentro de um carro na tarde de ontem na BR-364, na altura da cidade de Ariquemes (RO). Raquel da Silva Moura Medeiros tinha saído de Ji-Paraná por volta das 22h de domingo (16). O carro que ela dirigia foi visto pela última vez cerca de 20 minutos depois, em registros de câmeras de segurança da rodovia.

Seu corpo foi encontrado dentro do veículo, um Onix Branco, que capotou após descer uma ribanceira às margens da estrada e ficou escondido em meio a vegetação. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as investigações iniciais apontam que Raquel sofreu um acidente de trânsito, com as buscas sendo dificultadas pela área em que o veículo capotou.

“Demoramos para encontrar o veículo, porque ele caiu em uma ribanceira e foi vários metros para dentro da vegetação. Além disso, foi uma saída de pista que não deixou marcas de frenagem no asfalto, o que dificultou ainda mais a localização. O local não tem sinal de celular, então também não foi possível fazer a busca pela vítima pelo aparelho”, detalhou a PRF ao UOL.

O difícil acesso ao local do acidente fez com que o carro de Raquel fosse avistado apenas pelos ares, por uma aeronave da Polícia Militar, em uma operação que envolveu todas as forças de segurança pública de Rondônia.

A motorista foi encontrada já sem vida dentro do veículo. O local do acidente passou por perícia e laudos da Polícia Técnico-Científica (Politec) devem apontar a causa da morte da dentista.