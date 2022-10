Denúncia: morador do bairro Nova Estação diz que quadra poliesportiva virou esgoto

Nesta quinta-feira (27), um morador da rua São Sebastião, no bairro Nova Estação, gravou um vídeo denunciando as más condições da quadra de grama sintética, Edson Rodrigues da Silva.

Obra que foi construída com o apoio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick (União Brasil), em parceria com a então prefeita Socorro Neri no ano de 2020, nem se quer aparenta ter um dia sido de grama sintética.

O morador finalizou o vídeo, pedindo para que as autoridades responsáveis viessem dar manutenção no local, visto que a cidade não oferece muitas opções para prática esportiva.