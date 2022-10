Deputado Gehlen Diniz visita escolas beneficiadas com consultórios odontológicos

O deputado Gehlen Diniz (PP), que foi eleito para a Câmara Federal a partir do próximo ano visitou as escolas beneficiadas pelo Programa Saúde na Escola, nesta sexta-feira (21). O vereador do município de Rio Branco, Rutênio Sá, também esteve acompanhando a instalação de equipamentos e ações do programa.

Ao todo serão onze escolas beneficiadas, de acordo com o deputado Gehlen Diniz. As ações foram beneficiadas com emendas destinadas a aquisição e instalação de consultórios odontológicos. A visita aconteceu na Escola Dr João B. Aguiar e na Escola Natalino da Silveira Brito.

“Essa iniciativa vai atender milhares de jovens do Programa Saúde na Escola. Estamos presentes para acompanhar essa conquista que beneficia diretamente os alunos da rede estadual de ensino”, afirmou o deputado.

