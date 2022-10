Deracre executa obras em parques de Mâncio Lima e Rodrigues Alves

De acordo com o engenheiro do Deracre no Juruá, Evanilson Oliveira, os agentes técnicos têm trabalhado com serviços de manutenção e requalificação de vias urbanas. Além disso, tem sido executada a construção de pórtico, calçadas com acessibilidade e meio-fio.

“Estamos com os trabalhos bem avançados e o projeto prevê a construção de portais, pontes e iluminação e implantação de paisagismo nos parques”, enfatizou.

Em Mâncio Lima, uma equipe trabalha em ritmo acelerado para que o local se torne uma das maiores áreas públicas de lazer do município.

“Avançamos com a construção de calçadas com acessibilidade e estamos trabalhando na construção do pórtico. Em breve esse parque deve se tornar uma atração para quem gosta de caminhar ou passear com a família”, destacou.

Segundo Evanilson Oliveira, em Rodrigues Alves uma equipe atua para que os trabalhos prossigam conforme o cronograma estabelecido: “A previsão de entregada obra é de 90 dias”.

O governo do Acre tem investido em obras de infraestrutura em todos os municípios, trazendo mais qualidade de vida e propiciando trabalho e renda à população.