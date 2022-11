Deracre realiza operação tapa-buraco no Ramal Costa e Silva

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem trabalhado em uma operação tapa-buraco no Ramal Costa e Silva, localizado no km 7 da Estrada AC-10, que interliga Rio Branco a Porto Acre.

No Ramal Costa e Silva, as equipes do Deracre têm realizado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica (CBUQ quente e frio).

De acordo com o engenheiro do Deracre, Thadeu Castello, no ramal foi montada uma força-tarefa composta por 55 homens divididos em 4 equipes para execução dos serviços em 1,5 quilômetros do ramal.

“Estamos agindo em ritmo acelerado para garantir a execução dos serviços o mais breve possível e, com isso, viabilizamos melhorias para toda a comunidade do Ramal Costa e Silva”, afirmou o engenheiro.

Para o morador do ramal, Arlenildo Costa, a ação garante mais acesso para comunidade.

“Estávamos há mais de seis anos sem melhorias nesse ramal e o Deracre agora trouxe melhorias para toda a comunidade”, afirmou.

Segundo o diretor de Operações, Ronan Fonseca, os trabalhos atendem a um pedido da comunidade, que clamava por melhorias.

“Apesar das chuvas, temos trabalhado no melhoramento desse ramal, dando acesso aos nossos produtores agrícolas, que serão beneficiados com a recuperação dessa estrada, pois são esses produtores que garantem o abastecimento da cidade”, afirma o diretor de Operações do Deracre.

As ações do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre. As equipes técnicas seguem trabalhando na estrada e atuando no melhoramento de outras vias estaduais.