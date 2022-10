Descubra como fazer a reforma dos sonhos

A fim de melhorar seu lar, muitas pessoas recorrem a empréstimos para reformas. No entanto, obter o financiamento necessário para cobrir os custos de uma reforma pode ser um desafio. Leia este artigo para descobrir como conseguir um empréstimo para reforma e tornar seu sonho de uma casa melhorada uma realidade.

Mas, por que fazer uma reforma?

Uma reforma é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, uma casa reformada é mais valorizada do que uma casa não reformada.

Além disso, as reformas geralmente são necessárias para manter a casa em boas condições e evitar problemas futuros, afinal, é melhor prevenir do que remediar.

Por último, mas não menos importante, as reformas podem ajudar a economizar energia e, consequentemente, reduzir as contas de luz e de água.

O que é o empréstimo para reforma?

O empréstimo para reforma é um tipo de financiamento destinado a projetos de reforma ou melhorias em imóveis. Ele pode ser utilizado tanto para fins residenciais quanto comerciais, e suas taxas costumam ser mais baixas do que as do crédito pessoal convencional.

Para solicitar um empréstimo para reforma, é preciso apresentar uma justificativa detalhada do valor solicitado e dos gastos a serem realizados.

Além disso, é necessário comprovar renda e ter um bom histórico de crédito, pois as instituições financeiras costumam exigir algumas garantias para este tipo de empréstimo.

Os empréstimos para reforma podem ser contratados tanto com bancos tradicionais quanto com instituições financeiras especializadas em crédito imobiliário.

O processo de solicitação é similar ao de outros tipos de financiamento, mas é importante verificar as condições específicas de cada instituição financeira para que você saiba se tem condições de pedir essa ajuda.

Como funciona o empréstimo para reforma?

O primeiro passo para conseguir um empréstimo para reforma é saber qual o valor exato do orçamento da sua obra. Isso porque, com base nesse valor, as instituições financeiras definem o limite de crédito que podem liberar para você.

Dessa forma, é importante ter uma noção realista sobre os custos da obra antes de solicitar o empréstimo para não faltar dinheiro no final da reforma.

Uma das principais vantagens do empréstimo para reforma é que você pode parcelar o valor total da dívida em até 36 vezes. Outra boa notícia é que esse tipo de empréstimo costuma ter juros mais baixos do que outros produtos oferecidos pelos bancos, como o cheque especial e o cartão de crédito.

Para solicitar o empréstimo para reforma, você deve comparecer a uma agência da instituição escolhida com os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de rendimentos.

Qual a taxa de juros do empréstimo para reforma?

A taxa de juros do empréstimo para reforma depende da instituição financeira que você escolher. Normalmente, as taxas de juros são mais altas para este tipo de empréstimo, porque é um empréstimo com garantia hipotecária.

Isto significa que o banco tem o direito de cobrar a dívida através da venda do seu imóvel, caso você não consiga fazer o pagamento no prazo pré determinado.

Qual a instituição para solicitar um empréstimo para a sua reforma?

As reformas são caras, e às vezes precisamos de um empréstimo para fazer a reforma que desejamos. Mas qual é a instituição certa para solicitar um empréstimo para reforma? Aqui estão algumas dicas:

– Antes de tudo, é importante pesquisar diferentes instituições e verificar as taxas de juros que elas oferecem. Algumas podem ter taxas mais altas do que outras, então é importante comparar as opções antes de tomar uma decisão.

– Outra coisa a considerar é o prazo do empréstimo. Você quer uma opção com um prazo mais longo para pagar, ou você está disposto a pagá-lo em um período mais curto? Isso vai depender da sua situação financeira atual e do quanto você pode pagar mensalmente.

– Uma vez que você tenha pesquisado diferentes opções e escolhido uma instituição, é importante se certificar que ela é segura e não vai te cobrar juros abusivos e a CashMe pode te ajudar com isso!

A CashMe, é uma fintech especialista em crédito com garantia de imóvel que oferece as melhores condições para que você tenha segurança para impulsionar os seus sonhos, com taxas de juros reduzidas e maior prazo para pagamento.