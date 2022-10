Desesperado, Marcelo Bimbi diz que foi preso e pede ajuda nas redes sociais: “Estou num camburão”

O modelo acreano Marcelo Bimbi, ex-participante do reality show A Fazenda e candidato a deputado nas últimas eleições, deixou seus seguidores assustados com uma série de publicações que fez em seu perfil no Instagram, na madrugada desta terça-feira (25).

Nos stories da rede social, Bimbi chegou a pedir ajuda e disse que foi preso em Belém do Pará.

“Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada. Polícia está errada”, publicou o modelo.

“Tô num camburão. Vão me matar aqui no Pará”, continuou.

Na sucessão de frases, Marcelo pede ajuda até ao governador Gladson Cameli.

“Eu fui preso, jogado num camburão, sem ar”, finalizou.

Veja as postagens na íntegra: