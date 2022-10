Destaques do dia: Auxílio Brasil, vale-gás, nova parcela dos auxílios para taxistas e caminhoneiros

A semana começa com pagamentos de uma série de benefícios sociais para milhões de brasileiros. Hoje é dia de receber novas parcelas do Auxílio Brasil e do vale-gás, e amanhã ocorre a liberação dos auxílios para caminhoneiros e taxistas.

Quem aderiu ao programa Nota Fiscal Paulista para obter descontos no IPVA precisa ficar atento, já que o prazo para descontar o crédito no imposto está acabando. Cerca 11,5 milhões de usuários estão prestes a perder R$ 13,5 milhões em créditos.

Nos assuntos em destaque nesta segunda-feira, 17, veja também que o WhatsApp está testando um recurso para edição de mensagens no aplicativo. Confira mais detalhes a seguir.

Auxílio Brasil e vale-gás

Antecipado pelo governo federal, calendário de outubro do Auxílio Brasil e do vale-gás segue nesta segunda com mais uma liberação. O depósito de hoje é para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4.

O Auxílio Brasil está pagando parcela mínima de R$ 600 até dezembro, aumento que foi possível com a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso Nacional. Já o vale-gás passou para 100% do preço médio do botijão de 13 quilos, e a parcela de outubro é de R$ 112 por família.

Ambos os programas retornam aos valores originais a partir de janeiro, sendo R$ 400 mensais e 50% do preço do botijão, respectivamente.

Os aprovados recebem os recursos conforme o final do seu NIS (Número de Identificação Social), na ordem do 1 ao 0. Os repasses deste mês seguem até o próximo dia 25, cinco dias antes do segundo turno das eleições.

Auxílios Taxista e Caminhoneiro amanhã

Uma nova parcela do Auxílio Caminhoneiro e Auxílio Taxista será liberada amanha, dia 18 de outubro, para milhares de profissionais das duas categorias. O pagamento estava previsto para os dias 22 e 24 deste mês, respectivamente, mas o governo federal decidiu antecipar as datas.

Com a mudança, o Planalto informou que será possível pagar uma “parcela extra aos taxistas no mês de dezembro”. O mesmo não poderá ocorrer com os caminhoneiros, uma vez que o documento que cria o benefício para a categoria fixa a quantidade de repasses.

O valor da parcela de ambos os auxílios é de R$ 1 mil por pessoa. O depósito ocorre em contas poupanças digitais do aplicativo Caixa Tem e o recurso fica disponível para movimentação por até 90 dias.

A parcela referente ao mês de novembro também foi antecipada para o dia 19 do próximo mês e as prefeituras interessadas em cadastrar novos taxistas poderão enviar os dados até 7 de novembro. Já o caminhoneiro que deseja começar a receber tem até essa mesma data para enviar a autodeclaração.

Abatimento da Nota Fiscal Paulista no IPVA

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) informou que quem deseja usar os créditos da Nota Fiscal Paulista para abater no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) não deve perder tempo. O prazo termina no dia 31 de outubro.

Cerca de 11,5 milhões de usuários que ainda não transferiram os recursos correm o risco de perder 13,5 milhões em créditos do programa. A maior parte desse montante expira na próxima quarta-feira, 18, já que as datas de vencimento são variadas.

O consumidor pode solicitar o saldo até um dia antes dele expirar. Para obter o desconto no IPVA, é necessário se cadastrar no sistema da Nota Fiscal Paulista e informar um veículo registrado no nome do próprio usuário.

É possível usar todo o crédito apenas parte dele para abater no imposto. No ano passado, cerca de 89.174 brasileiros usaram recursos do programa para reduzir o valor do IPVA.

WhatsApp testa função para editar mensagens

O portal especializado WABetaInfo antecipou que o WhatsApp está testando um recurso para edição de mensagens já enviadas. O usuário poderá revisar o texto escrito de forma incorreta, o que não é possível atualmente.

Segundo as informações do site, o remetente terá 15 minutos após o envio para fazer as correções. No momento, o aplicativo permite apenas que quem enviou apague a mensagemou deixe-a como está.

A função está em fase de teses da versão beta do WhatsApp para Android. Ainda não há previsão de lançamento da novidade para os demais usuários do mensageiro.