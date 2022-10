Detentos da unidade prisional de Sena Madureira recebem assistência odontológica

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira asseguraram assistência odontológica aos presos da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (Upem) no município, por meio de um mutirão realizado por uma equipe de cinco odontólogos na última quinta, 6, no núcleo prisional do município.

O mutirão atende reivindicação da comunidade carcerária e familiares, constatado pela Coordenação de Saúde Bucal do município, tendo em vista o alto índice de casos evidenciando a necessidade de atendimento junto aos apenados.

A expectativa era prestar atendimento a todos os presos, contudo, por questões de logística, no primeiro momento o mutirão priorizou os casos mais graves de indivíduos que estavam sentindo dores, com inflamações graves e intervenções, a fim de evitar agravamentos que evoluem para um quadro mais grave.

Dessa forma, foram atendidos quase 50 apenados, mas o planejamento é realizar mais uma etapa do mutirão para garantir o atendimento odontológico a todos os presos.

“No primeiro momento foram feitos procedimentos de urgência junto aos presos que tinham necessidades mais urgentes, pois quem tem dor, tem pressa, mas nosso objetivo é atender a todos. Desde já, oportunamente, o Instituto agradece a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da secretária Nildete Lira”, frisou o presidente do Iapen, Glauber Feitoza Maia.