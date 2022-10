No início da tarde desta terça-feira, 18, na BR-364 entre Tarauacá e Feijó, um acidente de trânsito foi registrado. Dois carros que trafegavam em direções contrárias colidiram e ambos ficaram com a frente completamente destruída.

Em um dos veículos estava Pedro Lima, presidente do sindicato dos professores em Cruzeiro do Sul. Segundo o educador, apesar do forte impacto, os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves. “Deus nos concedeu um grande livramento!”, disse o professor.