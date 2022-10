Dia das crianças solidário é realizado em bairro de Senador Guiomard

O Projeto Criança Feliz nasceu há muito tempo no coração da Família Costa, porém, sempre de maneira independente e particular, ou seja, ações que eram realizadas de forma pontual, por alguns membros da família, porque a ânsia de fazer a diferença na vida dos menos afortunados era muito maior do que aguardar o procedimento para se criar algo com mais estrutura.

Como família, a maior inspiração foi a matriarca Evangelina da Silva Costa, que viveu uma vida de abnegação, sempre obstinada a fazer o bem sem olhar a quem.

Diante dessa motivação familiar e da intenção de fazer essa ideia, de se colocar no lugar do outro, uma missão, o grupo decidiu transformar as ações individuais em um projeto coletivo, agregando pessoas que também acreditam no poder da solidariedade.

Porque fazer o bem faz bem.

O objetivo do Projeto foi a prática da solidariedade, através da comemoração do dia das crianças, proporcionando alegria, pelo meio de brincadeiras, lanche, brinquedos, música e sorrisos, pois, a criança que brinca é cheia de entusiasmo e alegria, e é essa a ideia de futuro, pessoas leves e felizes.

A missão foi cumprida e o sentimento de gratidão tomou conta da equipe ao ver o sorriso estampado em cada rostinho. Essa ação foi o começo de uma trajetória de empatia e esperança. Porque o real poder do indivíduo é ser agente de transformação na vida de outras pessoas.

Esse evento foi realizado na Rua Lucimar Lucena Ramos em homenagem à maior influência, Evangelina, que residiu por longos anos nesse local e foi agente de transformação na vida de muitos. O fruto da ajuda de todos os membros desse projeto e de demais apoiadores que não mediram esforços para colaborar, frente ao seu alcance social e à oportunidade de ser agente de mudança.

Apoiadores: Araújo; João Paulo; Emanuela; Abigail; Nátano; Myrla; Weverton; Mirian; Vanderlei; Claudivan; Moises; Gunnar; Judson; Jessica; Geison; Biroca; Professora Regineide e equipe; Alzimiro; Raimundo Nonato; Zezinho; Jhony; Professor Francisco; Gleidsonlandia e Pastor Silas.