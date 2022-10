Dia de sol e noite amena no Acre; veja a previsão do tempo para este sábado

No primeiro dia de outubro de 2022, o tempo quente, com sol e poucas nuvens continuará no Acre e regiões vizinhas. Não há previsão de chuvas, mas a temperatura será amena durante a noite, principalmente após as 22 horas.

De acordo com o site O Tempo Aqui, os ventos sopram entre fracos e calmos, na direção sudeste, com variações do sul e leste.

As temperaturas em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre oscilam com mínimas entre 18 e 20ºC e máximas entre 32 e 34ºC.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas oscilam entre 20 e 22ºC e as máximas entre 31 e 33ºC.