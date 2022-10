Dia do Servidor Público: Gladson homenageia os que diz serem a ‘força do Governo’

No Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira (28), o governador Gladson Cameli (Progressistas) gravou um vídeo de homenagem aos servidores do Acre.

Gladson destaca a importância daqueles “que são a força do Governo e que dormem tarde e acordam cedo” para o funcionamento da máquina pública.

Desde segunda-feira (24) acontece a Semana do Servidor em Rio Branco e Cruzeiro do Sul com uma série de atividades providenciadas pelo Governo para celebrar a data. Além disso, o pagamento do mês de outubro foi antecipado, como forma de prestigiar os servidodores.

Confira o vídeo de Cameli: