Dia dos Professores: veja os concursos abertos com vagas para docentes

Neste sábado (15/10) comemora-se o Dia dos Professores, em homenagem aos profissionais responsáveis pela educação de crianças, jovens e adultos. Para também celebrar a data, o Papo de Concurseiro preparou uma relação de concursos públicos abertos com vagas para docentes.

Vários certames estão com vagas abertas, confira:

Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Alto Paraíso do Goiás . São ofertadas 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para professores. As provas objetivas serão aplicadas em dezembro deste ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro, através do site do Instituto Quadrix

Instituto Federal de Brasília (DF)

O Instituto Federal de Brasília abriu um novo concurso público com a oferta de 50 vagas. Desse quantitativo, 17 são para docentes e pedagogos. Segundo o cronograma, as provas serão aplicadas em 2023. Inscreva-se até o dia 17 de outubro através do site da Fundação Cefetminas.

Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo publicou edital de concurso público para a carreira de educação. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), são ofertadas 3.250 vagas para o cargo de professor. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 17 de outubro, através do site da FGV.

Prefeitura de Londrina (Paraná)

A Prefeitura de Londrina, localizada no estado do Paraná, está com 369 vagas abertas para o cargo de professor. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em novembro deste ano. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 4.691,09. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de outubro, através do site da COPS.

Prefeitura de Parobé (Rio Grande do Sul)

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Parobé, localizada no estado do Rio Grande do Sul. São ofertadas 95 vagas. Deste total, 67 vagas são destinadas ao cargo de professor. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 25 de outubro.

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (São Paulo)

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, localizado em São Paulo, está com 208 oportunidades abertas para professor. Para se inscrever, é necessário acessar o site até o dia 13 de outubro e realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 105,50.

Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde (MG)

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde, localizada no estado de Minas Gerais. São ofertadas 56 vagas. Deste total, 36 vagas são destinadas aos cargos de especialista em educação e professor. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de novembro.

Prefeitura de Lavras (Minas Gerais)

O edital do concurso público da Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais, está ofertando 562 vagas, sendo 158 destinadas aos cargos de professor, orientador educacional e pedagogo. As inscrições serão abertas no dia 17 de outubro.

Prefeitura de Ouro Preto (Minas Gerais)