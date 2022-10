Diaden da Ufac realiza encontros para tratar do Enade 2022

A Diretoria de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino (Diaden), por meio da pasta Regulação e Avaliação de Cursos, da Ufac, realizou encontros de orientação para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2022, que será aplicado em 27 de novembro.

Nos encontros foi apresentado o edital e esclarecidas dúvidas dos estudantes habilitados ao Enade-2022, que são concluintes dos cursos de Ciências Econômicas, Jornalismo, Psicologia e Direito (este do campus-sede e do campus Floresta). A coordenadora da pasta e procuradora educacional, Mageana Carvalho, tratou do preenchimento do cadastro (disponível desde 6 de julho até 26 de novembro) e do questionário dos estudantes (disponível desde 1 de setembro até 26 de novembro).