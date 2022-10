Dilma Rousseff vota em MG: “Expectativa de que a democracia ganhe”

A ex-presidente registrou voto em uma escola na região da Pampulha. Ela chegou ao local por volta das 9h, acompanhada de assessores e candidatos à deputado federal pelo PT.

“Minha expectativa é de que, neste dia que é memorável, talvez seja essa a eleição mais importante que nós estamos enfrentando desde a redemocratização, a minha expectativa é de que a democracia ganhe”, afirmou Dilma.

A petista deve seguir para São Paulo nas próximas horas. A expectativa é de que ela acompanhe a apuração dos votos ao lado do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eleições 2022

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2/10) na nona eleição para presidente desde a redemocratização. Além da disputa pelo cargo de chefe da República, estão em jogo os comandos dos governos estaduais e distrital, e as vagas para senadores, deputados estaduais (distritais, no caso do DF) e federais.

Os 156,4 milhões de eleitores aptos poderão votar entre 8h e 17h. Neste ano, todos os estados seguirão o horário de Brasília, o que vai impactar o planejamento de moradores do Acre e do Amazonas, que estão em fusos horários diferentes.

Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento oficial com foto, mesmo que vencido. Pode ser Carteira de Identidade, de Motorista, de Reservista, de Trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como a da OAB, e passaporte.