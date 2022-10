Diretoria de Direitos Humanos promove encontro de igualdade racial em Santa Rosa do Purus

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) esteve em Santa Rosa do Purus para a qualificação dos órgãos gestores de promoção de igualdade racial do município.

A ação é fruto de convênio entre o governo federal, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em harmonia com o governo do Acre, executado pela Diretoria de Direitos Humanos da SEASDHM para fortalecer a política de igualdade racial e superar as desigualdades étnico-raciais.

Goreth da Silva Pinto, chefe da Divisão de Promoção da Igualdade Racial, conta que a capacitação trabalhou temas voltados para os conceitos de racismo e suas consequências para a população negra e indígena além de esclarecimentos acerca de políticas públicas de promoção da igualdade racial.

Na ocasião, o Estado realizou a entrega de equipamentos de informática para a gestora de promoção de igualdade racial de Santa Rosa do Purus, para um melhor desenvolvimento de ações de combate ao racismo.

Yasmin Pinheiro felicita a ação do Estado em seu município, onde atua como presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial: “Essa capacitação agregou muito conhecimento para todos os participantes, principalmente para mim, me norteando em como direcionar as ações do conselho, além de poder participar de valiosas trocas, ouvindo colegas indígenas e negras discorrendo sobre a temática”.