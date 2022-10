Disfarçando: ‘Estudante’ rouba carro em residência e volta para a sala de aula

Ele a princípio negou envolvimento com o crime, mas o monitoramento do sistema penitenciário apontou que ele foi até o local do roubo e depois voltou para a escola.

O apenado Fabrício Elías M. N., 18, e Gilmar G. P. C. J, 27, foram presos após um roubo a residência na Rua Clóvis Machado, bairro JK, na zona Leste de Porto Velho (RO) nesta segunda-feira (10).

Policiais militares foram chamados após o assalto. As vítimas disseram que três criminosos participaram do roubo, sendo que um deles estava com uma pistola de cor preta.

Da casa, os bandidos levaram um carro modelo Onix e um aparelho celular. Aos policiais, as vítimas contaram também que o ladrão que estava armado usava uniforme da escola Daniel Neri.

A equipe da PM conseguiu descobrir o nome do acusado e que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Logo, Fabrício foi preso na própria escola, disfarçando na sala de aula. Ele a princípio negou envolvimento com o crime, mas o monitoramento do sistema penitenciário apontou que ele foi até o local do roubo e depois voltou para a escola.

O acusado então confessou o crime e mostrou onde o carro estava escondido na Rua Antônio Fraga Moreira com Rua Prece.

A chave do carro e a arma usada no crime, de brinquedo, foi encontrada na casa de Gilmar. No local ainda foram apreendidos três rádios transmissores, um colete balístico, uma porção de maconha e outra de oxi.

O acusado Gilmar, que já tem passagem no sistema penitenciário, disse que usava o colete e os rádios trabalhando como vigia de rua.

Os dois presos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. Na delegacia, as vítimas não reconheceram Gilmar por ter participado do roubo.

O acusado Fabrício (reconhecido) alegou que outros dois comparsas participaram do assalto. Os policiais fizeram buscas, mas não encontraram ninguém.

