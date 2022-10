Dois novos casos suspeitos de varíola do macaco são registrados em Cruzeiro do Sul

A última atualização da Mokeypox (varíola do macaco) no Acre, divulgada neste sábado (1º), informa dois novos casos suspeitos da doença notificados no município de Cruzeiro do Sul. A atualização foi feita pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Acre (CIEVS).

Os notificados são duas crianças do sexo masculino, menores de um ano de idade, residentes da zona rural, que deram entrada no Hospital Regional do Juruá, sem histórico de viagem, apresentando erupções cutâneas e febre. De acordo com a atualização, elas seguem internadas em isolamento.

Ainda de acordo com a atualização, o estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, dezoito casos descartados, uma perda de seguimento e sete casos suspeitos residentes do estado do Acre (três em Rio Branco, dois em Cruzeiro do Sul, um em Assis Brasil, um em Sena Madureira).