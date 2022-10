Dr. Jenilson vota em Rio Branco: “Se Deus quiser nós vamos chegar ao Senado”

O candidato ao Senado Federal, Jenilson Leite, do PSB, votou neste domingo (2), no Fórum Barão do Rio Branco, no Centro, às 9 horas, acompanhado da filha Maria Júlia, de apoiadores e do vereador Manoel Moraes.

Mesmo tendo direito à prerrogativa de não precisar enfrentar a fila, o candidato preferiu aguardar sua vez.

“A gente procurou fazer uma campanha propositiva, mostrando as alternativas para a população do que a gente pode colaborar. Estou feliz porque chegamos até aqui com reconhecimento da população, do trabalho que a gente fez. É dessa maneira que se Deus quiser nós vamos chegar ao Senado”, destacou o candidato.

Ao final da votação, Jenilson encontrou com a esposa, a também médica, Glaucia Hage, e o filho mais velho João Pedro.