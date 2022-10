Drauzio Varella conquista a sexta maratona major e uma medalha especial

O médico Drauzio Varella conquistou, no último domingo, 2 de outubro, a Six Star Medal, medalha conferida aos corredores que completaram as seis maratonas majors, as maiores provas do mundo na distância de 42,195 km: Berlim, Tóquio, Londres, Nova York, Boston e Chicago. Aos 79 anos, cinco meses e um dia, Drauzio completou a Maratona de Londres 2022, única que faltava no seu histórico, em 5h44min42s. E o feito foi celebrado no Instagram da World Marathon Majors, que destacou o fato de ele ser o mais velho do fim de semana a receber a honraria:

– E por que tantos de vocês pediram, o atleta mais velho a conquistar sua Six Star Medal neste fim de semana foi Antonio Drauzio Varella, que cruzou a linha de chegada em respeitáveis 5h44min42s, na idade de 79 anos, 5 meses e 1 dia. Parabéns @sitedrauziovarella 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 – foi escrito no post, com a palavra “parabéns” em português.