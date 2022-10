Drogarias Ultra Popular no Acre contam com sorteios de motos, carros e até uma casa; saiba como participar

A campanha Minha Farmácia da Sorte, válida para todas as Drogarias Ultra Popular do Acre, lança uma super oportunidade para quem é cliente fidelidade. A promoção está sorteando 84 motos, 10 carros e uma casa. São mais de dois milhões em prêmios.

Essa promoção já vem premiando os acreanos por três anos consecutivos, com dois carros e uma moto. Para participar só precisa fazer R$ 1 em compras de não medicamentos e a cada R$ 20 as chances duplicam. O sorteio é válido para as compras presenciais e on-line.

Para concorrer aos prêmios, o cliente precisa tornar-se fidelidade na loja ou no App e já participa automaticamente ao fazer suas compras em uma das drogarias Ultra Popular.

Compre qualquer produto não medicamento a partir de R$ 1 e aumente as suas chances a cada R$ 20 em compras. Baixe o App de uma das redes participantes e confira seus números da sorte.

E olha que legal, a pessoa que realizou o seu atendimento também será premiada. No caso se o cliente ganhar um casa, a pessoa que atendeu vai ganhar um carro. Se o cliente ganhar um carro, o atendente ganha um moto. Ou seja, além de ganhar um prêmio, o cliente ainda pode ajudar a pessoa que realizou o atendimento.