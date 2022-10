É falso que eleitores serão presos se denunciarem erro nas urnas

“E se aparecer número de outro candidato. NAO PODE RECLAMAR hein galerinha. Senão titio Alexandre de Morais já mandou prender se fizer isso. Aceite fraudes calados”

– Texto em imagem que circula pelas redes sociais

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O eleitor não será preso caso reclame de irregularidades nas urnas eletrônicas, como digitar o número de um candidato e aparecer outro. O que aconteceu foi que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que, nesses casos, o fato será investigado e, caso a denúncia seja falsa, o denunciante responderá criminalmente . Isso não significa que a pessoa será presa por denunciar eventuais irregularidades na urna.

Em 2018, houve uma série de relatos falsos alegando que a urna mostrava um candidato diferente do número digitado pelo eleitor, que inclusive foram desmentidos pela própria Justiça Eleitoral.

A lei prevê que, se o eleitor encontrar ou presenciar qualquer irregularidade no momento da votação, pode fazer denúncia verbalmente ou por escrito para a autoridade policial presente no local, ao Ministério Público Eleitoral ou à autoridade judiciária da zona eleitoral do fato ocorrido ( Resolução-TSE nº 23.640, de 2021, art. 3º ).

Esta é uma checagem da Agência Lupa. Neste fim de semana, a equipe do Comprova se uniu a outras 6 iniciativas de checagem de fatos no Brasil para verificar conjuntamente desinformação sobre as eleições. O CheckBR parceria que reúne AFP, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Fato ou Fake e Lupa.