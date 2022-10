Eclipse solar nesta terça: veja onde assistir ao fenômeno no Hemisfério Norte pela internet

A Lua cobrirá parte do Sol nesta terça-feira, 25, em um eclipse parcial que terá cerca de duas horas de duração. O fenômeno não será visível no Brasil, apenas em uma grande área do Hemisfério Norte, mas pode ser acompanhado em transmissões ao vivo de observatórios pela internet.

O eclipse começará na terça-feira às 08h58 GMT (por volta das 6h no horário de Brasília) na Islândia e terminará na Índia às 13h02 GMT (às 10h no Brasil), passando pela Europa, nordeste da África e Oriente Médio, segundo o Observatório de Paris.

O eclipse solar ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. O fenômeno é considerado total quando a trajetória é quase perfeita e o cone da sombra da Lua toca a superfície da Terra, obstruindo todo o disco solar.

Desta vez, “em nenhum lugar será possível ver o desaparecimento total do Sol”, explica o Observatório de Paris em comunicado. O máximo do eclipse ocorrerá acima do Cazaquistão, quando a estrela solar tiver 82,2% da superfície coberta, “mas não o suficiente para ter uma percepção da escuridão” em plena luz do dia, disse Florent Deleflie, astrônomo do observatório, à AFP.

Trata-se do 16º eclipse solar parcial do século 21 e o segundo deste ano visível sobre o Pacífico Sul. (Com informações da AFP)