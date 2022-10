Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe, morre aos 86 anos em São Paulo

Kid Jofre foi tudo na vida do filho. Dono de uma academia de boxe, onde atletas do São Paulo Futebol Clube treinavam, ele não só ensinou como esteve ao lado de Éder até morrer de câncer no pulmão, em março de 1974.

– Me lembro da última luta em que ele esteve, já muito debilitado pela doença. Mesmo assim, fez questão de ser meu treinador no córner. E a cada intervalo ele subia e descia os degraus do ringue e fica muito cansado. Então, tentei terminar a luta o mais rápido possível só para ele não ficar cansado – contou Jofre.

Aos 20 anos, um ano antes de se tornar profissional, Éder Jofre disputou aquela que seria a sua única Olimpíada, em Melbourne 1956. A fama do brasileiro que tinha um futuro promissor no boxe já percorria o mundo e ele chegou na Austrália como favorito.

Mas, durante um treinamento, seu pai, Kid Jofre, optou por colocá-lo para praticar contra um lutador de uma categoria mais pesada. E durante a movimentação, Éder teve o nariz quebrado, mas mesmo com dificuldades para respirar decidiu continuar nos Jogos.

Jofre não participou da primeira rodada, entrou nas oitavas-de-final, enfrentou Theinmyint, da Birmânia (atual Myammar) e avançou às quartas-de-final. Mas contra o chileno Claudio Barrientos perdeu por pontos e totalizou sua primeira derrota como amador.

– Nas Olimpíadas, fui fazer luva com o Celestino, que era peso leve, machuquei o septo nasal e não podia respirar direito, podem até pensar que era desculpa. Mas em 1957, me tornei profissional e depois de quatro ou cinco lutas fui lutar novamente contra o Barrientos. O levei à lona por oito vezes, antes do nocaute final. Queria mostrar que nas Olimpíadas não havia perdido para ele – afirmou Jofre.

A chegada ao topo

No dia 18 de novembro de 1960, Jofre se tornou o primeiro boxeador brasileiro campeão do mundo. Em uma luta no auditório Olímpico, em Los Angeles, ele nocauteou o mexicano Eloy Sanchez no sexto round e conquistou o título do peso galo pela Associação Mundial de Boxe (WBA), aos 24 anos.

Mas, três meses antes, por pouco o triunfo não foi impedido pelo mexicano Joe Medel, naquela que é considerada a luta mais difícil da carreira de Jofre. O vencedor do combate ia disputar o cinturão, o brasileiro foi muito castigado durante o confronto e só resistiu por causa do pai.

– Sentia o sangue escorrer do nariz para a minha boca. Ele me bateu demais e falei para o meu pai que não ia aguentar voltar para o décimo round. Mas o meu pai disse que o Medel estava morto e para eu ir com tudo. Fui e o derrubei – lembrou Jofre.